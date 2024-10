Élections communales: duels impitoyables, bourgmestres en danger... quels sont les résultats à tenir à l'œil ce soir ?

Plus de 8 millions d'électeurs, Belges et non-Belges, sont appelés ce dimanche à choisir leurs représentants locaux. Les conseils communaux sont à renouveler pour six ans, une élection qui, par ricochet, permet de désigner les bourgmestres et échevins de chaque commune. Quels sont les résultats qu'il faudra tenir à l'oeil ? Voici l'analyse de notre référent politique, Martin Buxant.

Tout d'abord, la commune la plus importante : Bruxelles-Ville . "Tous les yeux sont rivés vers le socialiste Philippe Close", rappelle Martin Buxant. "Il est balloté dans tous les sens. Face à lui, MR-Engagés et DéFi ont déjà indiqué qu'ils voulaient le mettre dehors. Ses alliés écologistes sont à la peine. Et puis, il y a l'inconnu Fouad Ahidar, cette liste qui cartonne dans les communautés musulmanes. Là aussi, ça pourrait faire mal aux bourgmestres actuels. Philippe Close, seul contre tous, c'est l'enjeu numéro un à Bruxelles", analyse-t-il.

Dans le sud du pays, les regards sont rivés vers Mons, où la tension est palpable entre le bourgmestre socialiste Nicolas Martin et la tête de liste libérale Georges-Louis Bouchez . Mais quels sont les autres enjeux importants ?

Tout d'abord, Charleroi : "On va voir ce que va faire la tête de liste PS, Thomas Dermine, qui se retrouve sur la même liste que l'actuel bourgmestre et président du PS, Paul Magnette. Si Magnette fait davantage de voix que Dermine, c'est un camouflet pour le jeune socialiste. Et puis, on va voir aussi comment les libéraux vont scorer. La tête de liste MR n'est autre qu'un ancien socialiste, Anthony Dufrane, qui part donc à l'assaut du maïorat et de ses anciens camarades", résume Martin Buxant. "Charleroi, dans l'univers impitoyable, un gros enjeu wallon".

Et à Liège, que faut-il tenir à l'œil ? "À la ville, on va voir ce que va faire la nouvelle venue, Christie Morreale. Elle avait très bien marché en juin dernier. Dès lors, comment va-t-elle se comporter sur la même liste que son bourgmestre, Willy Demeyer ?" Et puis, c'est en périphérie liégeoise, à Seraing et Herstal, que les résultats vont être intéressants : "Dans ces deux bastions rouges, les majorités absolues du Parti socialiste sont challengées par le PTB. Si la gauche radicale arrive au pouvoir en Wallonie, c'est vraisemblablement par Seraing et par Herstal que ça devrait passer. Gros enjeu de la journée également".

Enfin, à quoi faut-il s'attendre pour les Engagés en Wallonie ? "Ils doivent confirmer à l'échelon local leur carton de juin dernier. À Namur, l'actuel bourgmestre Maxime Prévot, président du parti des Engagés, joue sur du velours. Mais ailleurs, les Engagés craignent d'être pénalisés par leur association étroite avec le MR de Georges-Louis Bouchez. On a même vu Maxime Prévot se distancier d'un MR qu'il juge trop conservateur. Ça, c'était dans la dernière ligne droite de la campagne électorale", conclut notre référent politique.