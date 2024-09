Élections communales: le vote n'est plus obligatoire en Flandre, qu'est-ce que ça change? Et en Wallonie?

Le 13 octobre prochain, nous serons "obligés" d'aller voter pour les élections communales et provinciales. Ça ne sera pas le cas en Flandre. Est-ce que la Wallonie va suivre et est-ce que cela va changer quelque chose aux résultats? Nous avons posé ces questions à Christophe Deborsu, notre référent pour la Flandre.

La N-VA et le CD&V risquent de s'en porter mieux, parce qu'ils ont des électeurs plus fidèles. C'est sans doute pour ça qu'ils se sont laissé convaincre. Surtout le CD&V, qui n'était pas du tout un parti nécessairement partisan de cette mesure-là.

Ceux qui vont perdre, dit-on, c'est le Vlaams Belang et le PTB flamand, c'est-à-dire le PVDA. Mais cela demande d'être vérifié. On a quand même vu en le 9 juin dernier que les électeurs du Vlaams Belang étaient plus fidèles, peut-être, qu'on ne le pensait.

Pourquoi la Flandre et pas la Wallonie?

Le sud de la Belgique va-t-il suivre? Ce n'est pas à l'ordre du jour. Seul le MR a caressé l'idée à un moment. Georges-Louis Bouchez lui-même était d'ailleurs partisan de cette abolition de l'obligation de voter. Il y a eu un débat entre l'actuel président et Louis Michel au sein du parti libéral à l'époque.

Louis Michel était plus important qu'il ne l'est aujourd'hui et a remporté le débat haut la main. Georges-Louis Bouchez a donc dû s'incliner et se résoudre à garder cette obligation de vote.