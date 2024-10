"La vague bleue fracassée": Paul Magnette se félicite des bons résultats des socialistes aux communales

"Les résultats ne sont pas définitifs, mais on a le sourire ce soir", lance Paul Magnette à notre micro. Il continue: "On nous annonçait une vague bleue qui allait déferler sur la Wallonie et Bruxelles comme au mois de juin. On nous disait qu'on allait mettre les socialistes dehors et on voit qu'au contraire, on reste les premiers partout où on l'était déjà. À Bruxelles, à Molenbeek, à Saint-Gilles, à Evere. Même chose en Wallonie, à Seraing, à Herstal, à Mons, à Binche, à La Louvière, à Charleroi."

Un véritable soulagement pour le bourgmestre carolo sortant. "C'est un soulagement partout, on voit ce soir que la vague bleue s'est fracassée sur le mur rouge et qu'on progresse très nettement en quatre mois."