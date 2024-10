Moins de candidats et de listes aux élections communales et provinciales: un signe de désintérêt pour la politique locale ?

Le scrutin de 2024 en Belgique révèle une baisse significative du nombre de candidats et de listes par rapport à 2018. Avec 3 000 candidats de moins et un choix plus limité pour les électeurs, ce désengagement pose des questions sur l’avenir de la participation citoyenne. Pourtant, des personnalités emblématiques, du plus jeune au plus âgé, continuent de marquer ces élections, symbolisant la diversité générationnelle de l’engagement politique.