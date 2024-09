"On parle de bois du viol": le sentiment d'insécurité à Ottignies-Louvain-la-Neuve augmente-t-il?

Chaque jour, "Dans ma commune" débat le projet pour les six prochaines années d'une commune bruxelloise ou wallonne. Un débat entre ceux et celles qui briguent la fonction de bourgmestre. Un débat pour mieux comprendre les positions des candidats pour vivre les élections communales du 13 octobre prochain.

Pour cette première émission de "Dans ma commune", c’est la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, située dans le Brabant Wallon, qui est à l’honneur. Le débat réunit Julie Chantry (Ecolo), bourgmestre en fonction, et Nicolas Van der Maren (MR), chef de file de la liste "Impulsion", qui rassemble plusieurs partis. Cette ville, surtout connue pour son université, fait face à des enjeux dépassant parfois ses frontières, notamment celui de la sécurité.

La ville dispose de plus de policiers que n’importe quelle autre ville de 31 000 habitants.

Avec une importante population étudiante, les soirées festives sont fréquentes. Pour Julie Chantry, les relations entre les étudiants et les autres habitants se passent plutôt bien. Elle estime qu’il n’est pas nécessaire d’augmenter le nombre de policiers, mais plutôt de rassurer les résidents dont le sentiment d’insécurité grandit. Elle explique : "Ce qu’il faut améliorer, c’est ce sentiment d’insécurité qui existe, en partie à cause des fêtes tardives, bien que ce ressenti ne soit pas confirmé par les chiffres". Elle précise également que la ville dispose déjà d’une force policière importante, adaptée à la présence des étudiants : "Nous avons plus de policiers que n'importe quelle autre ville de 31 000 habitants, il faut donc maintenir cette présence".