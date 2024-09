Impulsion C rassemble sur une même liste le MR et les Engagés d'Ottignies-Louvain-la-Neuve

La liste "Impulsion C" a été présentée samedi à Louvain-la-Neuve, en vue des élections communales d'octobre prochain. Elle rassemble des mandataires et des membres du MR aujourd'hui dans l'opposition au conseil communal, des Engagés qui font partie de l'actuelle majorité, et des citoyens. La liste est tirée par Nicolas Van der Maren, le chef de file du MR, et le président du conseil communal Cédric du Monceau (Les Engagés) figure à la troisième place.

La présentation de cette liste commune, annoncée il y a un an, marque la fin de l'alliance entre Ecolo, Les Engagés et le PS, qui avait rejeté le MR dans l'opposition depuis 2000. "Si nous quittons la majorité, c'est à cause du manque d'ambition et de concrétisation", a indiqué samedi Cédric du Monceau, qui pointe aussi l'augmentation de la fiscalité décidée lors de la législature qui s'achève.

La diminution de la pression fiscale fait partie des objectifs d'Impulsion C, tout comme la création d'un nouveau cœur de ville pour Ottignies, un plan d'action contre les inondations causées par la Dyle, la création de nouveaux espaces verts y compris dans le centre de Louvain-la-Neuve, et la "restauration d'une dynamique positive et constructive" avec l'UCLouvain.