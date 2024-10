Silvio Proto devient échevin des Sports: "J'ai été obligé de coller des affiches moi-même dans la rue"

Nous savions déjà qu'il se présentait sur la liste MR de Vincent Scourneau dans la commune du Brabant wallon. Mais c'est une petite surprise puisqu'il arrive 7e avec 1453 voix de préférence. C'est donc logique qu'un échevinat lui soit attribué. Sans surprise, c'est le Sport qui lui revient ! "Je me sens pas du tout homme politique. C'est le sport, ça reste mon domaine. Le costume, c'est plutôt relax, c'est un T-shirt", blague-t-il au micro de Benjamin Maréchal dans "Ils mériteraient d'être dans le journal" sur bel RTL.

Il ne cache pas que la campagne électorale était parfois difficile : "J'ai été obligé de coller des affiches moi-même dans la rue. On est restreint par un budget donc je l'ai fait moi-même, je l'ai fait avec une amie", se rappelle l'ancien gardien des Diables Rouges. Un parcours semé de doute : "Je me suis posé à un certain moment la question "dans quelle aventure je me lance là ?", mais je me suis dit qu'il fallait que je me fasse connaître, car les Brainois ne savent pas trop que j'habite Braine-l'Alleud", explique Silvio Proto.