En région liégeoise, Trasis vise à doubler sa masse salariale pour passer à 600 employés

Trasis est spécialisée dans la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de solutions permettant la production de produits radiopharmaceutiques destinés aux diagnostics et traitements de cancers et maladies dégénératives.

De capital 100% belge, la société basée à Ans (Liège) est en bonne voie pour atteindre un chiffre d'affaires annuel de 70 millions d'euros cette année, après 55 millions l'année dernière et 33 millions l'année d'avant. "Nous bénéficions d'une croissance de quasiment entre 30 et 50%", affirme M. Bertrand. La société prévoit donc d'élargir sa main d'oeuvre dans les mois et années à venir. "On doit encore engager entre 50 et 80 personnes l'année prochaine, et l'année d'après encore 100 personnes", pour atteindre une masse salariale de 600 employés en 2025, table le vice-président.