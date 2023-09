On en sait plus sur l'homme qui a entarté Georges-Louis Bouchez: il explique son acte

Le président du MR Georges-Louis Bouchez a été entarté samedi à Liège lors d'une séance de dédicaces dans une librairie. Ce dimanche, nous avons plus d'informations sur l'individu à l'origine de l'acte. L'homme s'appelle Etienne Lorent. Quarantenaire, il est conseiller CPAS de la commune de Stoumont, près de Spa. L'entarteur fait partie du groupe politique local "VivrEnsemble". Il s'agit du groupe qui dirige la commune, composé de socialistes, d'écolos, d'engagés (anciens CDH) et de citoyens. Il indique toutefois ne pas être lié à un parti politique en particulier. Précisons enfin qu'il gère une petite entreprise active dans les petites constructions en bois et la conservation de la nature.

Quoi qu’en dise M. Bouchez, loin d’être "incohérente", cette démarche est éminemment politique et symbolique. Et elle se veut non violente, comme chacun a pu le constater. Elle s’inscrit dans la lignée des entartages visant certaines figures de la vie politique, sociale et culturelle.

Il s’agissait de représenter une frange de la population qui souhaite une politique qui ne soit pas seulement faite de "coups" médiatiques, mais qui travaille sur le fond et dans la durée.

Je ne fais partie d’aucune formation politique et ne porte de revendication pour aucune cause en particulier. Mes convictions politiques m’appartiennent et je trouve des représentants de celle-ci dans plusieurs partis. J’ai différents engagements citoyens et bénévoles pour des causes chères à mes yeux.