ESNEUX: Laura Iker repart pour un 4e mandat et choisit les socialistes comme partenaires

Les Réformateurs détiendront cinq échevinats pour deux aux socialistes. Cet accord rapide n'est pas anodin. Il y a six ans, les trois autres partis de la commune (Ecolo, PS et Agora) avaient négocié une tripartite afin de repousser le MR, à la tête d'Esneux depuis 12 ans, dans l'opposition. Le PS, fort de cinq sièges comme Agora, avait finalement décidé de rester fidèle à son partenaire de majorité.

"Nous avons rencontré les socialistes et Agora (Les Engagés). Chacun avait des arguments à faire valoir mais Agora ne comptait pas d'élues. Nous avons donc décidé de repartir avec le PS", a indiqué la bourgmestre MR d'Esneux.

Le MR, qui a consolidé son leadership en raflant deux sièges à Ecolo, compte désormais 10 des 23 conseillers de l'entité. Le PS et Agora ont chacun décroché, comme en 2018, cinq élus. Ecolo se tasse et ne compte plus qu'un conseiller communal.

La majorité MR-PS, forte de 15 sièges, sera donc encore plus solide qu'en 2018.