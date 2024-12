Face à la fraude de certains politiques, faut-il augmenter leur salaire ?

Didier Reynders a rejeté vendredi la qualification pénale de blanchiment portée à son encontre. Face aux accusations de blanchiment via des tickets de loterie, des témoignages intriguent sur sa personnalité. Selon le journaliste Philippe Engels, l'ex-ministre aurait été jaloux des grands patrons, jugeant son salaire insuffisant. Doit-on envisager une hausse des salaires des politiques pour éviter dérives et jalousies ?

Après les accusations de blanchiment d'argent de Didier Reynders, les langues se délient sur sa personnalité. L'ancien ministre des affaires étrangères serait, en effet, jaloux du salaire des grands patrons. Entre diriger une grande entreprise belge (Proximus, Belfius, BPost...) et diriger un gouvernement, quelle est concrètement la différence de salaire ? Pour les grands patrons, c'est environ 1 million d'euros par an, voire plus. En revanche, pour un chef de gouvernement, c'est 4 à 5 fois moins.

À lire aussi Didier Reynders suspecté de blanchiment: l'ancien ministre sort du silence et conteste

Des millions pour les entrepreneurs

Par exemple, en 2023, le patron de Proximus a touché 1,3 million d'euros (salaire fixe, variables et bonus inclus). Le CEO de Bpost a perçu, lui, 1,2 million d'euros l'an dernier. C'est moins que ce qu'il touchait lorsqu'il dirigeait Elia, mais plus que ses prédécesseurs. Quant au patron de Belfius, il avoisine le million d'euros.