Fin de contrat pour sept radiologues à l'hôpital anversois ZNA Cadix

Les sept radiologues de l'hôpital ZNA Cadix d'Anvers visés par des signalements concernant la qualité d'examens en imagerie médicale ne travailleront plus dans l'établissement, a indiqué ce dernier jeudi soir, après avoir rompu la collaboration.

L'enquête a porté sur 1.300 dossiers datant de 2024, dont 500 ont été analysés de manière approfondie. Parmi ceux-ci, 52 ont été identifiés comme ayant un "impact possible sur la sécurité du patient". L'hôpital a finalement estimé nécessaire de contacter 24 patients.

La décision, annoncée le 7 juin, fait suite à un certain nombre d'éléments sérieux révélés par un audit interne.

"Sur la base de l'enquête menée, ZNA conclut qu'il n'est plus possible de poursuivre la coopération avec les radiologues concernés", a déclaré l'hôpital jeudi soir. "Il a été établi que le service d'imagerie médicale ne répond pas aux normes de qualité généralement acceptées."

La direction de l'établissement n'a ainsi pas pu rétablir la confiance avec six des médecins. Le septième se serait vu proposer de rester actif au sein de ZNA, "moyennant des mesures d'accompagnement", mais il n'aurait pas donné suite à cette proposition.

L'hôpital a souligné qu'il continuerait à enquêter et à prendre des mesures supplémentaires si nécessaire, assurant que la responsabilité personnelle des radiologues restait "pleinement applicable". "ZNA prend cette décision pour assurer la continuité des opérations et le calme à ZNA Cadix dans l'intérêt de ses patients, de son personnel et de ses médecins."