Formation des gouvernements: qui a la main? Analyse des résultats des élections

Mais avant de le mettre en piste comme formateur, puis comme Premier ministre, on doit passer par un informateur – et là, un francophone, probablement le président du MR Georges-Louis Bouchez pourrait recevoir une fonction en ce sens: informer et déminer le terrain politique pour Bart De Wever.

Si on part du principe, assez classique, que le futur Premier ministre doit être issu des rangs du plus grand parti ayant gagné les élections, Bart De Wever, le président de la N-VA, candidat ouvert à la fonction, arrive rapidement en tête de pronostic.

En Flandre, c’est un lendemain qui déchante pour l’extrême-droite et son président Tom Van Grieken ?



Oui et non. C’est la douche froide parce que tout le monde annonçait que le Vlaams Belang terminerait premier parti de Flandre et il est battu par la N-VA de Bart De Wever. C’est donc une vraie déception pour Van Grieken qui imaginait hisser sa formation politique aux responsabilités comme cela se fait un peu partout en Europe, des Pays-Bas à l’Italie, en passant par la Scandinavie.

Mais nuance, quand même, parce que l’extrême-droite progresse encore et que toute une série de ses idées et thématiques infusent dans les autres partis. L’extrême droite flamande a perdu une bataille, mais elle n’a pas perdu la guerre.



Est-ce que la formation des gouvernements peut aller rapidement ?



En Région walllone et en Fédération Wallonie-Bruxelles, MR et Engagés peuvent avancer relativement rapidement ensemble. En Région bruxelloise, en revanche, ils doivent s’associer au PS. A deux ça ne suffira pas, donc, discussions en vue.

Au fédéral, si la N-VA met son agenda communautaire au frigo, et qu’on met en avant un gouvernement axé sur les réformes socio-économique, les choses peuvent aussi avancer relativement rapidement. Je pense que c’est la volonté des acteurs principaux de la pièce qui va se jouer. J’en parlais avec le président du MR Georges-Louis Bouchez ce matin, et il me disait qu’il voulait mettre rapidement en place des mesures pour doper l’emploi et réduire le nombre de chômeurs.