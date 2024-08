Formation d'un gouvernement fédéral: après la démission de De Wever, le Roi va entamer les consultations avec les partis de l’Arizona

Le président du CD&V Sammy Mahdi est attendu vendredi à 9h30 chez le Roi, a-t-il indiqué sur Instagram. Le chef de la N-VA Bart De Wever a, lui, remis jeudi sa démission en tant que formateur du gouvernement fédéral, suite à l'achoppement des négociations entre les partis de la coalition Arizona sur la question de la fiscalité. Le Roi a accepté cette démission et va entamer vendredi des consultations avec les présidents de la N-VA, du MR, des Engagés, de Vooruit et du CD&V.

Comme à son habitude, le désormais ex-formateur n'a fait aucun commentaire à sa sortie du Palais. Dans la foulée, son parti, la N-VA, a envoyé un communiqué aux rédactions.

"L'objectif était de mettre en place pour le 20 septembre un gouvernement de redressement et de réformes qui protège notre prospérité tout en apportant une réponse réaliste aux énormes défis budgétaires auxquels le pays est confronté", explique le parti nationaliste flamand.

"Pour ce faire, plusieurs groupes de travail se sont réunis ces dernières semaines pour négocier sur différents sujets (asile et migration, sécurité, mobilité, institutionnel, etc.). Parallèlement à ces négociations, un cadre budgétaire a été défini, basé notamment sur des réformes cruciales de notre marché du travail et nos pensions, et une réforme fiscale comprenant une réduction d'impôts. Cette 'super note' devait servir de pierre angulaire au prochain accord de gouvernement. Malheureusement, le formateur doit constater aujourd'hui qu'aucun accord n'a pu être trouvé sur le contenu global de la 'super note' et des tableaux budgétaires qui l'accompagnent", détaille le communiqué.