Formation d'un gouvernement fédéral: se dirige-t-on vers un blocage?

L'objectif du formateur, c'est d'arriver à un compromis sur un texte de base à la future négociation. Depuis quelques jours, il y a des désaccords sur le volet réforme fiscale, des tensions notamment entre le Mouvement Réformateur à droite et Vooruit, les socialistes flamands à gauche. Bart De Wever arrivera-t-il à sauver sa coalition avant de rencontrer le roi demain?

Va-t-il y avoir un blocage au niveau de la formation d'un gouvernement fédéral? Tout dépendra en fait de la réunion plénière, cette rencontre entre les cinq présidents de parti de la possible coalition Arizona qui doit avoir lieu ce soir.

Selon Georges-Louis Bouchez, on ne peut pas parler de blocage. "C'est une négociation normale', dit-il. "On peut soit faire de la dramatisation, mais je n'ai pas vocation à être metteur en scène de théâtre, soit à travailler sérieusement. Il est logique qu'entre des partis différents, il y ait des différences. On doit quand même retrouver aussi des éléments de notre programme, dans cet accord de gouvernement."

"Je peux simplement vous dire que nous sommes constructifs. Nous avons des priorités mais tout le monde doit collaborer. Je pense que cette équipe doit former le gouvernement et nous devons être corrects l'un envers l'autre", a déclaré Sammy Mahdi, le président du CD&V.

Les formations centristes d'abord

Les négociateurs des deux formations centristes, le CD&V et Les Engagés, sont arrivés ensemble mercredi à 20h00 à la présidence de la Chambre à Bruxelles, à l'invitation du formateur fédéral Bart De Wever.