Formation fédérale: toujours aucune réunion plénière de l'Arizona en vue

Aucune réunion plénière des négociateurs de l'Arizona n'est prévue dimanche pour l'instant. La journée devrait à nouveau être consacrée à des entretiens bilatéraux entre le formateur Bart De Wever et ses homologues des autres partis.

Ces derniers jours, plusieurs sources proches des négociations tablaient sur un "conclave" rassemblant les négociateurs de la N-VA, du MR, des Engagés, de Vooruit et du CD&V durant le week-end pour boucler le volet socio-économique des discussions en vue de former un gouvernement fédéral, c'est-à-dire le point le plus sensible.