Inquiétude chez Vooruit: Conner Rousseau reçoit des conditions strictes de son parti pour continuer les négociations fédérales

L'inquiétude monte dans les rangs de Vooruit sur les conséquences des mesures que prépare la future coalition en matière de pouvoir d'achat. Le Bureau des socialistes flamands a fixé des conditions strictes au président, Conner Rousseau, pour la poursuite des négociations.

Centristes et socialistes, pas encore convaincus

Le formateur Bart De Wever mène depuis vendredi des entretiens bilatéraux avec les autres partis. Il a déjà rencontré le CD&V et les Engagés et, samedi, c'était au tour du MR. Il consulte ses partenaires à propos de sa note socio-économique qui contient les propositions de réformes à mener en matière fiscale, d'emploi et de pension, ainsi que les tableaux budgétaires qui y sont liés. Les centristes et les socialistes n'y trouvent pas encore leur compte.