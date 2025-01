Gouvernement ou crise? Bart De Wever devrait se rendre à 18h chez le roi Philippe

"Ça passe ou ça casse". Le formateur Bart De Wever et les négociateurs de la N-VA, du MR, des Engagés, de Vooruit et du CD&V étaient toujours en réunion ce vendredi sur le coup de midi pour s'accorder sur la supernote socio-économique. Aucun panache de fumée blanche ne s'élevait de l'École royale militaire, où ils tentent depuis mercredi de boucler les discussions en vue de former un gouvernement fédéral. D'après nos informations, il y a encore de vives tensions sur la fiscalité et Vooruit est sous pression.

Peu d'informations ont filtré durant la nuit et aucun négociateur de l'Arizona n'a été aperçu entrant ou sortant des bâtiments. Depuis environ 7h, les négociateurs sont à nouveau réunis tous ensemble pour discuter de la supernote. Le président de la N-VA a consacré les heures précédentes à des réunions bilatérales avec les présidents des autres partis sur cette note qui reste la pierre d'achoppement des négociations depuis plusieurs mois. Elle contient les projets de réforme en matière d'emploi, de fiscalité et de pension de la prochaine coalition. Ces trois domaines, couplés au budget, sont les points les plus sensibles de la négociation.