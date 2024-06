GSK inaugure le plus grand entrepôt pharmaceutique de Wallonie à Gembloux

La société GSK et ses partenaires, MG Real Estate et Yusen Logistics Benelux, ont inauguré lundi le plus grand entrepôt pharmaceutique de Wallonie au Parc scientifique Créalys, à Gembloux.

L'infrastructure s'étend sur quelque 40.000 mètres carrés et sa construction a pris à peine plus d'un an et demi. Elle se destine au stockage de millions de vaccins et de matière premières destinés à plus de 160 pays. Son inauguration a été relevée par la présence de Willy Borsus (MR), vice-président de la Wallonie et ministre wallon de l'Economie.

Le centre logistique pharmaceutique a été équipé de toutes les technologies dernier cri. On y trouve des robots mobiles autonomes ou encore des systèmes d'emballages automatisés. GSK et ses partenaires ont aussi relevé le pari d'un bâtiment alimenté à 100% par des énergies renouvelables.