Harris reconnait être l'"outsider" et appelle ses partisans à la mobilisation

"Nous sommes les outsiders dans cette course, c'est vrai. Mais il s'agit d'une campagne populaire", a lancé l'ex-sénatrice de 59 ans après être entrée sous les applaudissements nourris de l'assemblée où se trouvaient la légende du folk-rock James Taylor et la violoncelliste Yo-Yo Ma.

Cette dernière, qui a reçu depuis une semaine le soutien des grands noms du camp républicain pour remplacer Joe Biden dans la course à la Maison Blanche, participait à une collecte de fonds à Pittsfield, dans le Massachusetts.

Celle qui est devenue en janvier 2021 la première femme, la première Afro-Américaine et la première personne d'origine asiatique à accéder à la vice-présidence a endossé en quelques jours son nouveau rôle de candidate pour le scrutin du 5 novembre. Elle est parvenue à donner un nouvel élan à la campagne démocrate, une semaine après l'annonce du retrait du président Joe Biden, plombé par des questions sur son âge et ses capacités physiques et mentales.

Samedi, Kamala Harris a de nouveau tancé son rival républicain Donald Trump qui ne veut pas entendre parler de débat avec elle dans l'immédiat.

"J'espère qu'il reviendra sur sa décision car nous avons beaucoup de choses à nous dire", a-t-elle déclaré.