"Ici, Poutine a perdu", déclare Zelensky à Hostomel

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a honoré samedi les soldats qui ont combattu il y a deux ans pour défendre l'aéroport de Hostomel face aux troupes russes, lors d'une cérémonie sur le tarmac en présence du Premier ministre Alexander De Croo, de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, du Premier ministre canadien Justin Trudeau et de la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni.

L'aéroport et la ville de Hostomel étaient des cibles prioritaires pour Moscou, afin d'en faire une base logistique et d'installer un pont aérien vers Kiev. Les choses ne sont cependant pas passées comme prévu par le président russe. "Cela a été une bataille clé dans la guerre éclair que Poutine voulait mener, mais ici il a perdu. Ici le monde a vu que le mal pouvait être vaincu."

Pour Ursula von der Leyen, la résistance ukrainienne va "continuer à surprendre". L'Europe fournira des munitions et formera les soldats ukrainiens "aussi longtemps que nécessaire", a-t-elle assuré. "On se souviendra de Hostomel comme le point de départ d'une Ukraine libre et souveraine au cœur de l'Europe."