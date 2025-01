"Il est temps de boucler": Bart De Wever réaffirme l'urgence de former un gouvernement ce vendredi

Il était déjà clair durant le week-end que le formateur garde l'ambition de parvenir à un accord pour la fin du mois, donc vendredi, entre son propre parti, Vooruit, le CD&V, le MR et les Engagés. Vendredi, un nouveau rendez-vous chez le Roi est prévu. Lors de l'entretien précédent, "j'avais demandé une dernière prolongation, et tout le monde était d'accord là-dessus", a insisté Bart De Wever.

Il n'y a finalement pas eu durant le week-end de réunion rassemblant les cinq présidents de parti. On en est resté à des contacts en bilatérale. Chez Vooruit, il y a eu un bureau de parti dès samedi, les socialistes flamands s'inquiétant de la piste d'une adaptation de l'indexation. Au CD&V, on n'aime pas trop ça non plus.

Je ne vais pas diluer l'ambition de l'accord

Pourtant, la plupart des propositions sont déjà connues depuis sept mois, y compris celles touchant à l'indexation, a affirmé Bart De Wever. "Je ne vais pas diluer l'ambition de l'accord de gouvernement", a-t-il ajouté. "Il faut suffisamment d'ambition dans l'assainissement (des finances, NDLR) et les réformes, sinon ça ne vaut pas la peine de faire un gouvernement."