"Il n'y a que sous le régime nazi...": Georges-Louis Bouchez réagit à la polémique autour de David Clarinval et le livre "Transmania"

La promesse des deux autrices, Dora Moutot et Marguerite Stern, est une enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre. Mais selon des organisations LGBTQIA+ françaises, le livre serait transphobe. L’association SOS Homophobie a même porté plainte contre les autrices.

"En France, il est possible d’être légalement reconnu comme femme tout en ayant un pénis (...), l’idéologie transgenre est en train de s’infiltrer dans toutes les sphères de la société. Elle se présente comme un simple mouvement pour les droits d’une minorité opprimée, pourtant, derrière les paillettes, se trouve un projet politique néfaste qui s’apprête à bouleverser notre rapport au réel…", écrit la maison d'édition sur son site internet pour préfacer le livre "Transmania".

Les réactions ont donc été vives lorsque David Clarinval, vice-premier ministre, a recommandé à ses followers de lire l'ouvrage. "Transmania: enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre. Un livre à lire d'urgence !", a tweeté le libéral.

Transmania: enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre. Un livre à lire d'urgence !

Bravo @Margueritestern et @doramoutot pic.twitter.com/6rflThIzy9 — David Clarinval (@DavidClarinval) August 5, 2024

La secrétaire d'Etat à l'égalité des chances, Marie-Colline Leroy (Ecolo), a notamment répondu avec une alternative. "Vous voulez comprendre les transidentités mais vous vous sentez nuls sur le sujet ? Je vous recommande l'ouvrage de Victoria Defraigne. Un éclairage juste et sensible sur la diversité du parcours des personnes trans et précieux face à la montée de la transphobie".

En avril dernier, Marion Maréchal Le Pen avait elle aussi publié un cliché de sa lecture du livre, recommandant, elle aussi, l'ouvrage.