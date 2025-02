"Il va bientôt nous accuser de manger des enfants": David Clarinval répond aux critiques de Paul Magnette

"Le chantier s'annonce important. Maintenant, le chapitre est très enthousiasmant", évoque David Clarinval à propos de l'accord en matière d'emploi. Il continue: "On a promis aux électeurs qu'on allait récompenser les gens qui travaillent (…) Et quand on lit le programme, il y a un paquet de mesures tous azimuts qui vont doper la compétitivité de nos entreprises et pouvoir leur permettre d'engager et d'atteindre les 80% que l'on s'est fixé comme objectif."

Interrogé sur les réactions des syndicats, le ministre se dit ouvert à la discussion: "J'ai une bonne tradition de négociation avec les syndicats. Je tends la main aux syndicats. Je tends la main au patronat. Mettons-nous ensemble autour de la table et discutons de ces mesures. Voyons s'il y a peut-être des adaptations à mener ensemble. Je suis là dans une optique de concertation, certainement pas d'attaque frontale."