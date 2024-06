Ixelles: la liste PS sera emmenée par Romain De Reusme et Caroline Désir

La liste PS en vue des élections communales à Ixelles sera emmenée par un duo composé de l'échevin de l'Instruction publique et des Finances, Romain De Reusme, et de la ministre sortante de l'Éducation, Caroline Désir. Ainsi en a décidé jeudi soir l'Assemblée Générale de la section socialiste locale.

Les actuels échevins socialistes Nabil Messaoudi, Nevruz Unal et Yannick Piquet seront troisième, quatrième et septième. Le président du CPAS, Hassan Chegdani, occupera, lui, la cinquième place. Le chef de file du groupe Vooruit, Gerard Oosterwijk, figurera tout de suite après les échevins socialistes francophones à la neuvième place.

Celle-ci a également approuvé les grandes lignes du programme rédigé par 19 commissions thématiques impliquant des militants de la section et alimenté par la participation de plus de 150 Ixellois(es) lors de rencontres organisées dans les différents quartiers de la commune.

La cheffe de groupe au conseil communal, Anne Delvaux, poussera la liste dans un duo avec un candidat d'ouverture. .

Selon la section locale du PS, la liste respecte la parité. Elle comptera des candidats socialistes militants, quatre candidats du groupe Vooruit, et des candidats d'ouverture non apparentés au Parti socialiste mais solidaires du projet local.

Selon Romain De Reusme, le PS défend six priorités: la lutte contre les prix abusifs des loyers, le renforcement de la propreté, et de la sécurité, le soutien au pouvoir d'achat et l'accessibilité des services (chèques sport, tarifs préférentiels), un enseignement public de qualité et l'investissement dans les services publics que la commune rend au quotidien.