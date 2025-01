"J’en ai marre qu’on me renvoie encore à lui": Raoul Hedebouw agacé par cette comparaison avec une figure politique historique

Cette interview de 15 minutes, diffusée exclusivement en version digitale, permet d'approfondir le parcours et les idées d'une figure politique qui fait l'actualité. En l'occurrence, Hedebouw, député et porte-parole du PTB, partage ses réflexions sur divers sujets, notamment sa vision de la redistribution des richesses.

Dans "Le 7h50, La Suite", Raoul Hedebouw, président du PTB, revient en détail sur l'origine de son engagement politique. "Je me suis construit en opposition aux socialistes", confie-t-il.

Il insiste sur son objectif de taxer les plus riches : "Il n’y a probablement pas de milliardaires au PTB, mais il y a des gens qui possèdent un million d’euros et qui veulent une société plus juste. Oui, il y a aussi des personnes riches qui sont prêtes à contribuer davantage."

Tout au long de l'entretien, Hedebouw critique la droite, visant Bart De Wever et Georges-Louis Bouchez, tout en expliquant pourquoi il se montre aussi sévère avec le Parti socialiste. "Les positions du PS affaiblissent la gauche, je ne peux pas le dire autrement", souligne-t-il. "En termes de dégâts idéologiques et politiques au sein de la classe travailleuse, les soi-disant partis de gauche font de gros dégâts."

Interrogé sur son rapport avec la figure de Staline, une question souvent soulevée à l’encontre des communistes, il se montre agacé : "Je suis très clair là-dessus, je ne cautionne rien de ce qui est fait en Chine ou en Russie, je ne suis pas là pour cela."

Et face à l’argument selon lequel le communisme a provoqué des millions de morts, il rétorque : "Ok, mais les dictatures ultra-libérales en ont fait également."