Kim Jong Un a supervisé le "test de lancement" du missile Hwasong-18, selon KCNA

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a personnellement supervisé un "test de lancement" du missile balistique intercontinental à combustible solide le plus puissant du pays, ont annoncé mardi les médias officiels.

Kim Jong Un a déclaré que le lancement envoyait un "signal clair aux forces hostiles" et "définissait de nouvelles tâches importantes pour le développement des forces nucléaires stratégiques de la RPDC", ajoute le texte.

"Un test de lancement d'ICBM Hwasongpho-18 a été organisé comme une opération militaire importante pour montrer clairement la volonté écrasante de contre-attaque des forces nucléaires stratégiques de la RPDC et leur force inégalée face aux ennemis", a souligné l'agence de presse KCNA à propos du tir de missile de lundi, en utilisant l'acronyme du nom officiel de la Corée du Nord.

L'armée sud-coréenne a déclaré lundi que la Corée du Nord avait tiré un missile ICBM utilisant un combustible solide, ce qui rend les missiles plus faciles à transporter et leur lancement plus rapide que les versions à combustible liquide.

Le lancement de lundi était le troisième test d'un ICBM à combustible solide par la Corée du Nord, après des lancements en avril et juillet, ce qui, selon les analystes, témoigne d'efforts constants du pays pour améliorer sa technologie.

Ce lancement intervient après à une réunion entre les Etats-Unis et la Corée du Sud vendredi à Washington, lors de laquelle les partenaires ont discuté de la dissuasion nucléaire en cas de conflit avec le Nord.