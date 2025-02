"La Belgique a gagné": Georges-Louis Bouchez se réjouit des mesures du nouveau gouvernement

On a préservé l'avenir de nos enfants et du système social

"Déjà, en tant que travailleur, il va gagner entre 1.000 et 1.200 euros de plus. Les fameux 500 euros de différence entre celui qui travaille et celui qui ne travaille pas, c'est acquis. C'était une promesse de campagne, c'est acquis", affirme Georges-Louis Bouchez, président du MR.

"Pour le reste, pas d'augmentation de la taxe compte-titres, pas d'augmentation des précomptes mobiliers, pas de taxation de l'immobilier, on a parlé des loyers ou autres, ça n'est pas sur la table. Et (...) pour ne rien éluder, il y a une exonération totale pour les actions en bourse jusqu'à 10.000 euros, et surtout pour les PME, une exonération jusqu'à 1 million d'euros. Et puis des taux de taxation qui sont de 1,25 %, 5 %, et c'est seulement à partir de 10 millions d'euros que ça augmente. Donc vous voyez, on a préservé la classe moyenne".

La classe moyenne va-t-elle être préservée ?

À cette question, le président du MR est clair : "Je peux vous le garantir, il suffit de lire l'accord de gouvernement. C'est très clair : quand on parle de plus-values de plus de 10 millions d'euros, on n'est plus dans de la classe moyenne, même si, encore une fois, je ne veux pas préjudicier les personnes qui ont de tels revenus. Ça n'était pas mon choix, on le sait, mais un accord de gouvernement, c'est aussi fait d'équilibre et de compromis".

"À partir du moment où tout le monde marque son accord, c'est que tout le monde se sent à l'aise, et je pense que c'est la Belgique qui a gagné. Pourquoi ? Parce que le travail sera enfin mieux récompensé, parce que nous allons réduire des dépenses publiques inutiles, parce que nous allons garantir la sécurité et surtout préserver notre modèle social", ajoute-t-il.