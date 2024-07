La Belgique pas si mal préparée aux crises sanitaires

La Belgique était le premier État membre de l'Union européenne à se faire évaluer par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) quant à son niveau de préparation et de réponses aux crises sanitaires. Il ressort de l'analyse que les plans de préparation et de gestion de crise face aux menaces de santé publique sont déjà bien établis dans le pays, et que la collaboration entre le niveau fédéral et les entités fédérées est bien structurée. Certains points restent cependant à améliorer.

Les politiques préventives doivent par exemple plus inclure les risques liés à des situations chimiques et bactériologiques. Et il conviendrait également de structurer la collaboration, tant au niveau belge qu'européen, entre les secteurs de la Défense et de la Santé, "le risque de conflit international ne pouvant être écarté", note le collège d'experts (ECDC et Commission européenne) mandaté. Enfin, les analystes qui se sont adonnés à une analyse des documents de gestion de crise ainsi qu'à une mission sur le terrain de quelques jours pointent la nécessité d'élargir la capacité de testing, dépistage et surveillance dans le pays.

"Il faut s'attendre à l'inattendu. Cette évaluation montre que nous avons déjà amélioré notre préparation à plusieurs niveaux au cours de ces dernières années", relève Dirk Ramaekers, président du SPF Santé publique. Les entités fédérale et fédérées élaborent désormais un plan d'action concret sur base des recommandations de l'ECDC, il sera à l'ordre du jour de la Conférence interministérielle Santé publique après l'été.