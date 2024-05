La commune de Jette également en recours

La Flandre a délivré un nouveau permis environnemental à l'aéroport national à la fin du mois de mars dernier. Les limitations que le gouvernement flamand y impose, parmi lesquelles un maximum de 240.000 mouvements d'avions par an à partir de 2032 et une réduction des nuisances sonores nocturnes de 30% d'ici 2030, ont été jugées largement insuffisantes par de nombreuses communes bruxelloises, mais aussi flamandes, ainsi que par les Régions wallonne et bruxelloise.

La commune de Jette s'ajoute donc à la liste des contestataires. "Tout comme la majorité de ses consœurs bruxelloises, elle est impactée par le survol de son territoire. Une situation qui perdure dans le temps et qui reste incompréhensible et injustifiable pour les Jettois.es, et pour leur bourgmestre Claire Vandevivere", est-il écrit dans le communiqué.