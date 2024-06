La Corée du Nord tire deux missiles balistiques, selon l'armée sud-coréenne

Un premier projectile à courte portée a été lancé au petit matin, puis un second non identifié a été détecté dix minutes plus tard, a expliqué dans un communiqué l'état-major interarmées sud-coréen.

"Notre armée a renforcé la surveillance et la vigilance en préparation de nouveaux lancements", a déclaré la même source, précisant avoir transmis des informations sur ces incidents aux Etats-Unis et au Japon.