La fièvre catarrhale a tué environ 23.000 ovins et 36.000 bovins en Belgique

On estime qu'environ 23.000 ovins et 36.000 bovins sont morts des suites de la fièvre catarrhale, également connue sous le nom de maladie de la langue bleue, depuis l'apparition du virus en Belgique, selon les chiffres communiqués par le ministre fédéral de l'Agriculture David Clarinval jeudi en séance plénière de la Chambre.

Depuis le mois de mai, il existe cependant trois vaccins différents. Ceux-ci ont obtenu une autorisation provisoire. Un million de doses sont disponibles et 150.000 ont déjà été enregistrées dans la base de données Sanitel, le système de gestion pour l'identification, l'enregistrement et le suivi des animaux. Ce chiffre n'inclut pas les vaccinations pratiquées par les agriculteurs eux-mêmes, a ajouté le ministre, en réponse aux questions des députées Anne Pirson (Les Engagés) et Julie Taton (MR). En outre, 50.000 ovins ont été vaccinés. "Il n'y a pas de pénurie de vaccins à l'heure où je vous parle", a conclu M. Clarinval.

Un conseil européen agriculture aura lieu lundi prochain. David Clarinval a indiqué qu'il demanderait à la Commission européenne de débloquer la réserve financière de crise.