La Flandre en fête, avec beaucoup de musique et quelques passages plus formels

Un peu partout en Flandre et à Bruxelles, des festivités sont organisées: plus d'un millier de fêtes de quartier et de rue, mais aussi des dizaines de festivités mises sur pied par les villes et communes. A Anvers, le Grote Markt sera occupé par un spectacle musical, retransmis en direct par la VRT. La jeune chanteuse Camille sera notamment de la partie. "Vlaanderen feest": la Flandre "fait la fête", dit le slogan.

Dans la capitale belge, la Flandre "fait la fête", et "Bruxelles danse": des concerts, des "battles" de danse, un rollerdisco ou un "singalong" symphonique sont au programme. A 11h00, la cérémonie officielle a lieu, selon la tradition, à l'Hôtel de Ville, avec des centaines d'invités pour écouter le discours de la présidente du Parlement flamand, Liesbeth Homans.