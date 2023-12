La Flandre réduira à huit le nombre de télévisions régionales par des fusions

Cet accord porte sur différents aspects, dont la numérisation et l'augmentation d'échelle. Il remplace celui qui était en vigueur entre 2018 et 2022 et qui a été prolongé d'un an.

Il entraînera concrètement une réforme des chaînes régionales de Flandre occidentale (WTV et Focus TV) et de Flandre orientale (AVS et TV OOST), qui fusionneront. De sorte qu'en 2026, il n'y aura plus qu'une seule chaîne régionale dans ces deux provinces, a précisé M. Dalle (CD&V) dans un communiqué.