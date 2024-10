La liste Elan, à tendance ProDG, remporte les élections à La Calamine

À La Calamine, c'est la liste Elan, à tendance ProDG, qui a remporté dimanche le plus de suffrages. Emmenée par Daniel Hilligsmann, le chef de cabinet du ministre-président Oliver Paasch, cette nouvelle liste a remporté 36,06% des suffrages et dépasse ainsi le CSP de l'actuel bourgmestre Luc Frank qui a recueilli 29,01% des suffrages et perd 9,8 points de pourcentage par rapport à 2018.