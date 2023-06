La ministre Glatigny en visite à l'IPFC, l'école de promotion sociale du Brabant wallon

La ministre Valérie Glatigny en charge de l'Enseignement de promotion sociale a visité mercredi à Nivelles l'Institut provincial d'enseignement de promotion sociale et de formation continuée (IPFC) du Brabant wallon, lequel compte plus de 2.000 élèves, dont de nombreux réfugiés ukrainiens qui y apprennent le français.

Avec la guerre en Ukraine, l'IPFC a accueilli depuis le début du conflit plus de 400 Ukrainiens, en grande majorité des femmes, qui voulaient apprendre le français et pouvoir non seulement s'intégrer en Belgique mais aussi s'inscrire par la suite à des formations qualifiantes leur permettant d'obtenir un diplôme officiel.

Le nombre d'enseignants de français comme langue étrangère (FLE) y est en conséquence passé de deux à six.