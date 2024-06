La ministre Valérie De Bue est venue voter en famille à Nivelles

Tête de liste du MR en Brabant wallon pour les élections régionales, actuelle ministre wallonne du patrimoine, du tourisme et de la fonction publique, Valérie De Bue est venue voter en famille dimanche matin dans une école communale de Nivelles. Un scrutin au terme d'une campagne que la ministre qualifie d'intense, de terrain et de proximité, malgré ses fonctions ministérielles.

"En campagne, le but est de développer des propositions, plus que de défendre un bilan. On doit donner un cap, se projeter dans l'avenir", indique Valérie De Bue, qui était déjà tête de liste en Brabant wallon en 2014 et en 2019.