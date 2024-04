La pêche peut reprendre sur la Mellier, la Rulles et une partie de la Semois

Début février, une pollution à l'huile potentiellement contaminée aux PCB avait été constatée au niveau de la Mellier à Marbehan. L'huile en question provenait d'installations d'Infrabel, que des malfrats avaient ciblées pour en dérober le cuivre.

Cette pollution pouvait avoir des impacts importants notamment sur le biotope halieutique et piscicole, ainsi que sur les espaces et l'activité agricoles, explique le cabinet. Dans l'attente d'analyses des eaux et des poissons, une interdiction de pêche avait été décrétée, sur la Mellier, en aval de Marbehan, la Rulles, en aval de sa confluence avec la Mellier jusqu'à sa confluence avec la Semois, et la Semois, de sa confluence avec la Rulles jusqu'à la frontière française.