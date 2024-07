La place de la Station officiellement inaugurée à Namur

Le collège communal namurois a officiellement inauguré vendredi la place de la Station, après plus d'un an de travaux. Des animations seront encore proposées au grand public jusqu'à samedi pour célébrer l'événement.

La rénovation et la reconfiguration de cette place jouxtant la nouvelle gare multimodale était un enjeu de taille pour la capitale wallonne. Le chantier a débuté en mars 2023 et représente un budget de 4,5 millions d'euros financé en grande partie par la Sofico, gestionnaire du réseau structurant en Wallonie, ainsi que des subsides wallons et européens.

L'ancienne place, devenue vétuste et peu adaptée à la mobilité, a été revue et corrigée en profondeur en collaboration avec le TEC et la SNCB. Recouverts de pavés en pierre naturelle, les trottoirs ont été élargis, leur surface passant de 3.000 à 6.100 mètres carrés. Du mobilier urbain a également été implanté afin de rendre le lieu plus convivial, tout comme de nombreuses plantations, alors que la surface des terrasses côté commerces a presque été doublée. Des aménagements routiers ont aussi été effectués pour une meilleure cohabitation entre les différents usagers, tout en réduisant la place donnée à la voiture.