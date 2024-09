La police déploie des appareils renifleurs pour lutter contre la drogue au volant

Ces appareils peuvent rapidement détecter les traces d'une consommation récente. Si le dispositif renvoie une résultat positif, un test salivaire doit alors être pratiqué sur le conducteur, selon un arrêté royal récemment publié.

De telles machines sont déjà utilisées dans les aéroports et sont de plus en plus présents dans les services de sécurité. Le SPF Justice a notamment acquis une douzaine d'exemplaires afin de détecter plus rapidement les drogues dans les prisons.