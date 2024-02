La prime au renoncement à l'auto, Bruxell'Air, sera plus élevée à partir de mars

Selon celui-ci, la réforme vise notamment à permettre l'achat de deux abonnements STIB pour les ménages les moins aisés, et à renforcer l'accompagnement dont ils bénéficient pour faire la transition vers des modes de transports plus durables. En parallèle, cette prime s'élargira également à une série de nouveaux services mobilité, tels que les engins de micromobilité, dont les trottinettes.

Toute personne décidant de se séparer de sa plaque d'immatriculation pourra désormais bénéficier de 505, 705 ou 1010 euros, en fonction du revenu du ménage demandeur. Pour les plus bas revenus, la prime ira de 900 à 1010 euros, a annoncé le ministre bruxellois de l'Environnement et de la Transition climatique, Alain Maron (Ecolo), dans un communiqué.

"Cette mesure permet de renforcer l'accompagnement dont bénéficient les Bruxellois pour faire la transition vers une mobilité plus durable, et ainsi la rendre plus juste et accessible à toutes et tous. En Belgique, la pollution de l'air est à l'origine d'environ 9.000 décès prématurés par an", a commenté Alain Maron.

D'après le ministre, en charge également de la Santé, les résultats des nombreuses mesures prises pour contrer ce phénomène sont visibles: "Bruxelles change et l'air y devient progressivement plus sain", a souligné le ministre écologiste.

En 2023, plus de 1.200 primes ont été accordées, dont 60% pour des ménages à faibles revenus. Le service "Mobility coach", mis en place pour offrir des conseils de mobilité personnalisés aux Bruxellois et aux demandeurs de la prime, a, lui, accompagné plus de 1.500 personnes depuis 2022.