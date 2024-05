La province de Liège prévoit 36 millions pour construire un bâtiment scolaire à Bavière

Le collège provincial a décidé vendredi de consacrer plus de 36 millions d'euros à la construction d'un bâtiment à Bavière pour la Haute école de la province de Liège, annonce-t-il dans un communiqué.

Le promoteur et constructeur est la SA Bavière développement.

Une attention particulière sera portée à l'efficacité énergétique, l'accessibilité et la mobilité douce dans la construction de cette nouvelle infrastructure, assure la province.

Cette nouvelle école "doit être considérée comme une extension du campus du Barbou", sur lequel se situent les départements des sciences de la motricité et des sciences de la santé. Le site de Bavière "présente le double avantage d'une proximité géographique immédiate permettant de maximiser le partage des infrastructures et d'une grande cohérence pédagogique et organisationnelle", avance la province.

Situé en Outremeuse, au cœur de la Cité ardente, le site de Bavière a été historiquement important pour Liège, accueillant un hôpital éponyme, mais il est tombé en désuétude depuis. Il reprend vie depuis quelques années et notamment avec l'implantation du B3, centre culturel de la province de Liège.

Le bâtiment devrait être achevé pour février 2026.