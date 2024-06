La rectrice de l'ULB appelle les étudiants pro-palestiniens à quitter le bâtiment occupé

Une centaine d'étudiants occupent depuis le 7 mai dernier un bâtiment sur le campus du Solbosch de l'Université libre de Bruxelles (ULB) pour témoigner leur soutien au peuple palestinien. Estimant que la manière dont le mouvement a évolué "ne répond plus aux idéaux qui l'ont motivé", la rectrice de l'ULB, Annemie Schaus, a appelé lundi les étudiants à libérer le bâtiment dans les plus brefs délais.

Fin mai, la direction de l'université avait annoncé suspendre tout accord et projet institutionnel de recherche impliquant une université israélienne, jusqu'à "l'engagement clair" des universités concernées "en faveur des exigences émises par la Cour internationale de Justice (CIJ) le 24 mai".

Sous le nom de "l'Université populaire de Bruxelles", l'occupation étudiante dénonce le "génocide" en cours à Gaza et exhorte la direction de l'ULB à "rompre sans équivoque toute forme de collaboration avec les institutions académiques et entreprises sionistes qui participent à l'oppression systématique du peuple palestinien".

Après un conseil académique tenu lundi, la rectrice a adressé un mail aux occupants. Elle y déplore le manque de communication du mouvement étudiant et les "dégradations commises" lors de plusieurs actions menées.

"Je ne peux souscrire à ces provocations qui tentent de nous entraîner dans une spirale de violence, ni tolérer les dégradations ou le climat d'invectives que vous installez par vos actions incessantes sur le campus", a avancé Annemie Schaus. "Rien de cela ne pourra cependant infléchir notre volonté de dialogue réel, ni notre engagement à mener des actions concrètes pour contribuer à l'instauration d'un processus de paix au Proche-Orient."

L'ULB affirme avoir "entendu une part importante des préoccupations étudiantes" et "continuera à le faire". "Mais cette occupation doit prendre fin. Je vous prie dès lors de remettre le bâtiment B en état et de le libérer au plus vite", a conclu la rectrice.