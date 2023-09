La réduction du temps de travail est un coup de frein à la relance économique, selon l'UCM

Vendredi dernier, le conseil des ministres a marqué son accord pour le lancement d'un projet de recherche concernant les effets d'une réduction collective du temps de travail sur la productivité, l'emploi, le bien-être et l'équilibre financier des entreprises. Il s'agit d'une initiative du Vice-Premier ministre et ministre de l'Économie et du Travail Pierre-Yves Dermagne.

L'UCM indique ne pas ignorer les nouvelles tendances en matière de faisabilité de travail mais réclame un cadre flexible pour que les PME puissent travailler avec leurs collaborateurs, notamment en faisant bouger les lignes en matière de durée de travail.