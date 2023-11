La Région bruxelloise octroie 55.000 euros pour lutter contre l'expérimentation animale

Le gouvernement de la Région bruxelloise, sur proposition du ministre bruxellois du Bien-être animal Bernard Clerfayt (DéFI), a approuvé lundi l'octroi d'une subvention de 55.000 euros à l'Université catholique de Louvain (UCLouvain) pour son projet "Alternatives aux expérimentations animales". Cette aide financière s'inscrit dans le cadre de la "plateforme technologique d'excellence", mise en place par les trois gouvernements francophones il y a près d'un an.

En décembre 2022, les gouvernements de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), de Wallonie et de la Région bruxelloise s'engageaient à soutenir la recherche d'alternatives à l'expérimentation animale au travers d'une "plateforme technologique d'excellence", rassemblant les institutions universitaires de la FWB actives dans le domaine, la Haute École Charlemagne ainsi que le Centre de recherche agréé "CER groupe".

De son côté, l'Université Catholique de Louvain mène le projet "Alternatives aux expérimentations animales", qui se réfère au pilier éthique européen en matière d'expérimentation animale, composé des "3R" (Remplacement, Raffinement et Réduction). L'initiative entend développer la culture in vitro d'organoïdes dans le cadre des traitements contre le cancer, soit une méthode qui permettrait de modéliser de nombreux tissus humains et d'éviter par conséquent l'utilisation d'animaux de laboratoire.

Pour permettre à l'UCLouvain de mener à bien ces recherches, la Région bruxelloise a approuvé lundi l'octroi d'une subvention de 55.000 euros, a annoncé le cabinet de Bernard Clerfayt.

"Il est important qu'un maximum d'acteurs s'engagent dans le développement de solutions alternatives à l'expérimentation animale. Le projet de l'UCLouvain s'oriente résolument vers cet objectif, et je m'en réjouis", a-t-il conclu.