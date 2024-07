La rentrée parlementaire sera-t-elle la dernière pour le Sénat de Belgique ? "C'est une possibilité"

Cet après-midi aura lieu la prestation de serment des sénateurs à Bruxelles. Et comme à chaque législature, une question se pose : cette rentrée parlementaire est-elle la dernière pour le Sénat de Belgique ?

"Cela est une possibilité, car lors de cette législature, l'article de la Constitution qui régit l'existence du Sénat est ouvert à l'amendement. Donc, théoriquement, s'il y a une ambition politique et qu'il y a assez de votes, oui, on pourrait supprimer le Sénat. En sachant qu'il y a aussi un plan de restructuration du personnel du Sénat qui existe", précise-t-elle.

Et si on assistait à la dernière rentrée parlementaire du Sénat de Belgique ? Si la question n'est pas nouvelle, cela pourrait bien être le cas. Sur place, notre journaliste Marwa Sebbahi fait le point.

Mais donc, si cela devait se produire, que se passerait-il concrètement ? "Si le Sénat venait à être supprimé, le personnel du Sénat fusionnerait avec celui de la Chambre des représentants, car quoi qu'il arrive, ils travaillent tous pour le Parlement fédéral".

Cependant, nous ne sommes pas encore dans ce scénario. Et pour cause : cet après-midi, il faut encore prêter serment. Avec un détail qui a son importance, explique notre journaliste. "Ce n'est pas l'entièreté du Sénat qui va prêter serment aujourd'hui. Ce sont 50 sénateurs qui ont été désignés par les entités fédérées qui prêteront serment cet après-midi. Et pour le reste, c'est-à-dire 10 sénateurs cooptés qui ont été désignés par leur parti politique, pour eux, la prestation de serment se fera jeudi", conclut-elle.