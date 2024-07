Sur fond de tensions, le Parlement de Wallonie examine le programme du nouveau gouvernement: "C'est le flou qui prévaut"

Après le PS, c'était au tour du PTB d'interpeller le gouvernement. "À la page du budget, il n'y a pas de chiffres", s'est indigné Germain Mugemangango. Les communistes dénoncent notamment des taxes cachées et la pression sur les communes. Les écolos, quant à eux, concentrent leur intervention sur l'urgence climatique et l'absence de réponse du gouvernement.

"On voit aujourd'hui que les événements climatiques se multiplient. Les signaux d'alerte sont toujours les plus présents. Or, le gouvernement considère que ce n'est plus un enjeu, un peu comme si on pouvait continuer à aller dans le mur. C'est gravement inquiétant", a déclaré Stéphane Hazée. Malgré ces tensions, les trois partis promettent qu'il n'y aura pas de politique de blocage, mais bien une opposition constructive et vigilante.

En direct du Parlement de Wallonie, notre journaliste Sébastien Prophète était sur place afin d'apporter de plus amples détails. Pour rappel, les députés doivent voter cet après-midi la déclaration de politique générale. "Après chaque élection wallonne, les députés sont appelés à se prononcer sur cette déclaration de politique régionale qui détermine la volonté du gouvernement pour toute cette législature".