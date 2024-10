La vague bleue s'est fracassée sur le mur rouge, clame Paul Magnette

"Depuis le 10 juin (lendemain des élections régionales, fédérales et européennes, NDLR), on nous dit 'la Wallonie a basculé, l'élection communale ne sera qu'une deuxième vague et confirmera le glissement à droite'". Mais les prétentions du MR à "prendre les villes" ne s'est pas concrétisée, constate-t-il.

"Nous restons les premiers à Bruxelles-Ville, Molenbeek, Saint-Gilles, Evere, Koekelberg et on prend le maïorat à Schaerbeek ! En Wallonie, nous restons premiers à Liège, Seraing, Herstal, Mons, Binche, La Louvière, Ath, et évidemment à Charleroi". Pour Paul Magnette, "l'élection locale ne doit pas être instrumentalisée pour en faire une campagne nationale". La proximité, les bilans et les projets ont primé, a-t-il ajouté.