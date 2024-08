La Ville de Charleroi se réjouit de la reconversion de l'hôpital Notre Dame

Le projet de reconversion est soutenu de longue date par la Ville de Charleroi. Il s'intègre en effet au projet Extrapolis, qui vise à créer un trait d'union entre la nouvelle implantation et le campus UCharleroi, inauguré en septembre dernier.

Le projet de reconversion consiste en la réhabilitation de deux ailes de l'hôpital après le déménagement des équipes médicales vers le nouvel hôpital des Viviers, qui devrait avoir lieu d'ici à la fin de l'année. Des activités d'enseignement et de recherche seront concentrées dans ces deux ailes sous la houlette de deux acteurs majeurs : la Haute École Louvain en Hainaut (Helha) et l'UCLouvain.

"Ces nouveaux étudiants accueillis prochainement sur ce site ainsi que ceux réunis, tout à côté, au campus UCharleroi et à la Cité des métiers, contribueront à la vitalité économique et sociale de Charleroi et de toute la région", a indiqué la Ville.