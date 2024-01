La Ville de Namur attaque le gestionnaire de la maintenance de la piscine de Saint-Servais

La Ville de Namur a dressé un procès-verbal de carence à l'encontre du gestionnaire de la maintenance de la piscine de Saint-Servais en raison de manquements et problèmes techniques, ont annoncé vendredi les autorités communales. L'infrastructure ne rouvrira pas avant plusieurs semaines.

Dans ce contexte, la Ville de Namur a décidé d'anticiper d'autres opérations de maintenance et d'entretien prévues initialement fin février. Il s'agit de la révision des systèmes de ventilation et du grand nettoyage des bassins.

La piscine est fermée depuis la mi-décembre. Une partie des problèmes techniques liés à la filtration de l'eau ont pu être réglés, mais des pièces son encore en attente. Le prestataire en charge de la maintenance de l'infrastructure, désigné via un marché public, dispose en outre d'un délai de 15 jours pour faire valoir ses moyens de défense.

Des travaux de rénovation et de remise aux normes sont également en cours dans la seconde piscine de Namur, située à Jambes. La capitale wallonne se retrouve donc sans piscine jusqu'à nouvel ordre. Pour les citoyens namurois, la situation est d'autant plus embêtante que la capacité des piscines de Jambes et de Saint-Servais est déjà relativement limitée au regard de la demande.